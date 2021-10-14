Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По словам Скороход, они с Поляковым жили вместе с весны 2021 года, сообщил заместитель главы МВД.
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"На прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений относительно возможной насильственной смерти депутата она ответила довольно категорично: "нет", – сказал Евгений Енин.
Недавно появилась информация, что последние часы жизни Антон Поляков провел именно с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.
Депутат выпивал и имел примерно 1 промилле в крови. Мужчины разъезжали по городу примерно полтора часа, а затем помощник Скороход спровадил Полякова на такси.
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Смерть Антона Полякова: главное
- Народный депутат Антон Поляков умер ночью 8 октября, патрульные нашли политика без сознания в авто такси.
- Полиция остановила таксиста, пересекшего двойную сплошную полосу, и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье. Мужчину пытались реанимировать, однако это не помогло.
- По результатам вскрытия, смерть Антона Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Народные депутаты 8 октября начали заседание с минуты молчания и почтения его памяти.