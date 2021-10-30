Відповідне рішення Центральна виборча комісія ухвалила 29 жовтня. Виборчий процес стартує з 26 січня.

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Коли відбудуться вибори у 206 окрузі

В одномандатному виборчому окрузі за номером 206, що у Чернігівській області, проміжні вибори народного депутата відбудуться у 2022 році. А саме – в неділю, 27 березня.

Відповідну постанову проголосували на засіданні ЦВК. Представниця комісії Олександра Кармаза повідомила також, що виборчий процес в окрузі почнеться 26 січня – за 60 днів до голосування.

Чому у 206 окрузі мають провести нові вибори нардепа

Народний депутат, обраний у 206 окрузі у 2019 році, помер 8 жовтня. Мовиться про Антона Полякова, якого знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва.

У справі наразі триває слідство. А проте за законом вибори депутата в окрузі повинні відбутися безвідносно до його результатів.

Нагадаємо: Антон Поляков був підприємцем із Чернігова, який у Верховну Раду пройшов як висуванець партії "Слуга народу". Але з фракції його виключили вже в листопаді 2019.