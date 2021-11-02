Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что сразу Скороход допросили одной из первых.

Ранее Ответила категорично: Скороход допросили по делу о смерти Полякова

Скороход вызвали в полицию

Показания нардеп от "За Будущее" давала в первый же день после трагедии. Енин заметил, что у него есть даже копия протокола допроса.

В связи с недавними ее заявлениями она была сегодня приглашена в органы Национальной полиции для повторного допроса с просьбой сообщить о, возможно, известных ей обстоятельствах, как она утверждает, убийства народного депутата Полякова,

– сказал Енин.

Также, по словам заместителя главы МВД, Нацполиция вскоре обнародует хронометраж последних часов жизни Полякова. Погибший провел их вместе с людьми, которые установлены следствием и одним из которых является помощник Скороход.

То, что в крови были наркотики, подтвердила экспертиза

Как бы там ни было, у нас в руках есть результаты соответствующей экспертизы, которые подтверждают наличие наркотических веществ в организме депутата, и на сегодняшний момент у нас остаются две основные версии: или эти вещества попали в организм господина Полякова добровольно или, скажем, путем обмана или другого давления он был вынужден их принять,

– сказал Енин.

Пока никаких доказательств того, что Поляков был задушен – нет. Чтобы провести обыски в доме Полякова, пояснил Енин, разрешений у правоохранительных органов нет. Также полиция не имеет доступа к мобильному телефону погибшего, ведь он заблокирован. Однако телефон изъяли, и он является вещественным доказательством.

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Что заявила Анна Скороход

Скороход в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что была помолвлена с Поляковым и они собирались официально узаконить свои отношения. Она уверена, что политика убили и подчеркнула, что в его крови не могло быть наркотиков. Информацию, которую ранее обнародовали правоохранительные органы, нардеп назвала ложью.

Коротко о смерти Антона Полякова: