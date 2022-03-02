В Верховной Раде попросили украинцев помочь. Подписать петицию о закрытии неба над Украиной можно по этой ссылке.
К теме Швеция заявила, что российские истребители нарушили ее воздушное пространство
"Всего 3% или 34 713 подписей, и мы у цели сохранения нашей единой Украины", – добавили в ВРУ.
Украина уже седьмой день борется с российскими оккупационными войсками, пришедшими захватить нашу землю. И сейчас нам очень нужны партнеры НАТО.
Что выражают в петиции
Нам необходима помощь Североатлантического союза в четырех ключевых вопросах. Речь идет о:
- закрытии воздушного пространства над Украиной;
- введении в Украину миротворческих войск НАТО;
- оказании военной помощи Киеву;
- поддержке украинского народа, как это было сделано в Израиле.
Многие страны сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.
Какие страны закрыли небо для России
Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:
- Великобритания
- Молдова
- Финляндия
- Северная Македония
- Албания
- Исландия
- Канада (первое государство за пределами Европы)
- Швейцария
- США
И 27 стран Европейского Союза:
- Польша
- Чехия
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Словения
- Ирландия
- Болгария
- Нидерланды
- Австрия
- Германия
- Швеция
- Италия
- Бельгия
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Португалия
- Греция
- Мальта
- Люксембург
- Испания
- Кипр
- Словакия
- Венгрия
- Хорватия
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