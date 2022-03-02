В Верховной Раде попросили украинцев помочь. Подписать петицию о закрытии неба над Украиной можно по этой ссылке.

К теме Швеция заявила, что российские истребители нарушили ее воздушное пространство

"Всего 3% или 34 713 подписей, и мы у цели сохранения нашей единой Украины", – добавили в ВРУ.

Украина уже седьмой день борется с российскими оккупационными войсками, пришедшими захватить нашу землю. И сейчас нам очень нужны партнеры НАТО.

Что выражают в петиции

Нам необходима помощь Североатлантического союза в четырех ключевых вопросах. Речь идет о:

закрытии воздушного пространства над Украиной;

введении в Украину миротворческих войск НАТО;

оказании военной помощи Киеву;

поддержке украинского народа, как это было сделано в Израиле.

Многие страны сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 стран Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

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