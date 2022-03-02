У Верховній Раді попросили українців допомогти. Підписати петицію про закритя неба над Україною можна за цим посиланням.

До теми Швеція заявила, що російські винищувачі порушили її повітряний простір

"Всього 3% або 34 713 підписів, і ми у цілі збереження нашої єдиної України", – додали у ВРУ.



Україна вже сьомий день бореться з російськими окупаційними військами, які прийшли загарбувати нашу землю. І зараз нам дуже потрібна партнерів НАТО.

Що висловлюють в петиції

Нам потрібна допомога Альянсу у чотирьох ключових питаннях. Мовиться про:

закрити повітряний простір над Україною;

ввести в Україну миротворчі війська НАТО;

надати військову допомогу Києву;

підтримати український народ, як це зробили в Ізраїлі.

Додамо, що багато країн повідомили про закриття повітряного простору для російських літаків.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

Великобританія

Молдова

Фінляндія

Північна Македонія

Албанія

Ісландія

Канада ( перша держава за межами Європи)

Швейцарія

США

І 27 держав Європейського Союзу:

Польща

Чехія

Естонія

Румунія

Латвія

Литва

Словенія

Ірландія

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Німеччина

Швеція

Італія

Бельгія

Франція

Данія

Норвегія

Португалія

Греція

Мальта

Люксембург

Іспанія

Кіпр

Словаччина

Угорщина

Хорватія

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