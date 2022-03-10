По его словам, эксперты Пентагона считают, что в Украине Путин собрал 90% своих сухопутных сил.

Важно Владимир Зеленский обратился к украинцам в 15-й день войны

Антон Геращенко отметил, что примерно 1/3 из них – уже небоеспособная, ведь уничтожена, бросила технику, разбежался личный состав, массовая деморализация и дезертирство.

"Осталось перемолоть еще 1/3 российско-фашистской армии и будет вырвано ядовитое жало у путинской военной машины", – добавил Геращенко

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Сообщение Антона Геращенко:

Сегодня, по мнению экспертов Пентагона, в Украине Путин собрал 90% своих сухопутных сил. Приблизительно 1/3 уже стали небоеспособными – уничтожена или брошена техника, уничтожен или разбежался личный состав, массовая деморализация и дезертирство.

Осталось перемолоть еще 1/3 российско-фашистской армии и будет вырвано ядовитое жало у путинской военной машины!

Может заинтересовать – Что там за паребриком? Насколько выросли цены в России