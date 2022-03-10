За його слова, експерти з Пентагону вважають, що в Україні Путін зібрав 90% своїх сухопутних сил.

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Антон Геращенко зазначив, що приблизно 1/3 з них – вже небоєздатна, адже знищене, кинула техніку, розбігся особовий склад, масова деморалізація та дезертирство.

"Залишилося перемолоти ще 1/3 російсько-фашистської армії й буде вирвано отруйне жало у путінської військової машини", – додав Геращенко

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Допис Антона Геращенка

Сьогодні на думку експертів Пентагону в Україні Путін зібрав 90 % своїх сухопутних сил. Приблизно 1/3 вже стали небоєздатними - знищено або кинуто техніку, знищено або розбігся особовий склад, масова деморалізація та дезертирство.

Залишилося перемолоти ще 1/3 російсько-фашистської армії і буде вирвано отруйне жало у путінської військової машини!

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