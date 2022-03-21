Одним из доказательств этого является то, что Россия рассрочила Беларуси долги на 5 – 6 лет. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Вероятность вторжения Беларуси высока

По его словам, пока россияне не начали вторую или третью волну массированного наступления на Украину, до тех пор вероятность вторжения Беларуси вряд ли существует.

Осталось ждать недолго. Лукашенко делает все, чтобы не вмешиваться в эту войну. Однако вероятность, что он в нее вступит, достаточно велика,

– подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что активизации боевых действий на разных направлениях не нужно исключать. Но информации, когда это произойдет, пока нет.