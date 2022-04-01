Такое мнение в эфире 24 канала высказал Андрей Пионтковский – российский публицист, который сейчас проживает в США. По его словам, в Кремле используют запугивания и разрушения.

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Пионтковский: другой тактики у них нет

Пионтковский отметил, что новая тактика Кремля уже проявилась. Мол, российская армия воевать не может, а значит, сделали определенный переход.

Россияне войну называют так называемой "специальной военной операцией", а сейчас же переходят к "специальной террористической операции", предположил он.

У них остался только террор, массированные бомбардировки городов и запугивания,

– подчеркнул публицист из России.

Он также добавил, что у оккупантов цель разрушить инфраструктуру, экономику Украины и морально запугивать население, чтобы толкать людей к миграции, а затем ожидать, что они в конце концов попросят власти Украины капитулировать.

"Такой у них расчет. Другой тактики у них нет. Мне кажется, что возможно только 2 сценария. Эти 2 позиции", – пояснил Пионтковский.

Пионтковский рассказал об имеющейся тактике России: смотрите видео