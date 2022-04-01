Поэтому сейчас он ищет хоть какой-то выход из этой ситуации и попытается удержать временно оккупированные территории. Так считает грузинский политик, член политпартии "Единое национальное движение" Георги Барамидзе, который сейчас находится в Киеве. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Ему нужно чем-то "накормить" российское быдло, чтобы он сказал, якобы я молодец и присоединил оккупированные территории. Эта так называемая масса российского народа "хавает" все то, что Путин им бросит,

– сказал Барамидзе.

Очевидно, добавил он, российский глава на это рассчитывает и думает, что это его план Б, поскольку его первый план мы все знаем. Политик объяснил:

так называемая денацификация, что фактически означает смену власти в Киеве – не удалась и не удастся;

демилитаризация – не то, что не получилась, сейчас Украина в этом плане гораздо сильнее, чем была еще в 24 февраля 2022 года.

"И что ему остается? Однако когда он терпит еще более сильное поражение на поле битвы в Украине, возможно ему и другие варианты уже не помогут", – считает Барамидзе.

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