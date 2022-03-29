Переговоры должны стартовать до 10:00 в резиденции турецкого президента. Переговоры представителей России и Украины должны продлиться два дня.

Ранее Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией.

Перед переговорами с делегациями встретился президент Турции

Перед стартом переговоров с представителями обеих делегаций встретился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду на скорейшее установление мира. По мнению турецкого лидера, в справедливом разрешении конфликта не должно быть проигравших.

Отметим, что последняя очная встреча делегаций прошла еще 7 марта в Беларуси. После этого переговорщики общались только в формате онлайн.

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