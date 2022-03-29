Перемовини мають стартувати по 10:00 у резиденції турецького президента. Переговори представників Росії та України мають тривати два дні.

Раніше Українська делегація прибула до Стамбула для переговорів із Росією

Перед перемовинами з делегаціями зустрівся президент Туреччини

Перед стартом переговорів з представниками обох делегацій зустрівся президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він висловив сподівання на швидке встановлення миру. На думку турецього лідера, у справедливому вирішенні конфлікту не має бути переможених.

Зазначимо, що остання очна зустріч делегацій відбулась ще 7 березня в Білорусі. Після цього перемовники спілкувались виключно у форматі онлайн.

Варто переглянути: вечірнє звернення президента Зеленського від 28 березня