Своими мыслями по этому поводу поделился Глен Грант. Подполковника британской армии в отставке и эксперта в сфере реформы оборонных и безопасностных организаций в Европе спросили, могла бы заставить Россию остановить войну смерть кремлевского диктатора – Владимира Путина.

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Путина может заменить его сторонник

Это сложный вопрос. Сейчас мы недостаточно знаем об отношениях между олигархами внутри страны. Но, я думаю, что скорее на замену Путину придет кто-то из его сторонников, ведь он устранил остальных кандидатов,

– предположил он.

В то же время Грант заметил, что в прошлом случались "и более странные вещи". К примеру, у Москвы закончатся средства, если усилить санкции. И что следствием этого один доллар США будет стоить в России миллион рублей.

Он напомнил пример Италии в конце Второй мировой войны. Тогда в стране ходила рейхсмарка. А свои заработные платы люди буквально перевозили на тачках, ведь банкнот было очень много и была у них минимальная ценность.

Если рубль пойдет по этому пути, то в России могло бы что-то измениться. Но пока этого не произошло, и пока не похоже, что произойдет,

– отметил он.

Глен Грант отметил, что необходимо сделать значительно больше, чтобы Россию заставить поднять белый флаг. В то же время он добавил, что пытается быть реалистом, но не сомневается, что мы одержим победу. Впрочем, нужно будет приложить еще очень много усилий для этого.

Россия пытается построить коалицию как противодействие Западу