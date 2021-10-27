Об этом рассказал глава комитета Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он признался, что не был сторонником Ульяны Супрун в должности министра здравоохранения.

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Однако Радуцкий заверил, что видит изменения, введенные благодаря реформе. Против самой реформы не против ни президент, ни "слуги народа", ни он лично.

Продолжат ли медицинскую реформу в Украине

На вопрос ведущей, найдется ли достаточно голосов в Раде за продолжение реформы, Радуцкий ответил, что при сегодняшнем монобольшинстве, правительстве и власти Владимира Зеленского остановки реформы точно не будет.

Мы не позволим останавливать реформу. Третий этап должен начаться весной. С 1 апреля,

– резюмировал Радуцкий.

По его словам, пандемия показала, что скрыто много проблем по инфекционным болезням. Власти продолжают их исправлять. "Кто не работает, тот не ошибается. Это ошибки стратегические, но их нужно было исправлять", – добавил он.

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Что предполагает следующий этап реформы

Как пояснил Радуцкий, говорится о пакетах медицинских гарантий на специализированные больницы и больницы, принадлежащие академии медицинских наук. Это, к примеру, университеты Амосова и Шалимова. Высокоспециализированные больницы.

С 1 апреля они перейдут на финансирование по пакетам Национальной службы здоровья Украины.

Мы тоже понимаем, что обычные аппендициты и пересадка печени – это разные по стоимости услуги. И здесь НСЗУ сейчас увеличивает стоимость пакетов именно для специализированных,

– подчеркнул политик.

Глава комитета Совета по здоровью нации подчеркнул, что пандемия замедлила темпы реформы, но не остановила ее. Подготовительная работа уже идет.

Полное интервью Михаила Радуцкого: смотрите видео

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