Дипломат заявил, что украинский Мариуполь, который сейчас окружили российские захватчики, – это крупнейшая гуманитарная катастрофа на планете.

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Кулеба о Мариуполе и самолетах для Украины

Глава МИД сообщил о 1 582 гражданских, погибших всего за 12 дней. Некоторые из них были даже похоронены в братских могилах. Кулеба также опубликовал фото одной из таких могил.



Братская могила в Мариуполе / Фото из твитера Дмитрия Кулебы

Неспособный победить украинскую армию, Путин бросает бомбы на безоружных людей, блокирует гуманитарную помощь. Кулеба подчеркнул, что Украине нужны самолеты, чтобы остановить военные преступления России.

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