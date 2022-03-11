Действия русских оккупантов – это преступления против человечности. Они выбрали тактику террористов и стреляют в мирное население, их жертвами становятся женщины и дети.

Кстати, Была атака на наши ВСУ на границе со стороны России, но снаряды залетели в Беларусь, – Данилов

Рашисты превзошли фашистов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что миру пора знакомиться с новым видом военных преступлений – рашистами.

Рашизм – это новое явление в истории. Они не просто мало чем отличаются от фашистов – они их превосходят. Они пользуются своей военной мощью как нелюди,

– заявил он.

Также Данилов объяснил, почему орки так жестоки.

"Мы как свободная страна являемся для Путина раздражителем, он хочет не просто захватить, а уничтожить нас", – добавил секретарь СНБО.

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