Действия русских оккупантов – это преступления против человечности. Они выбрали тактику террористов и стреляют в мирное население, их жертвами становятся женщины и дети.
Кстати, Была атака на наши ВСУ на границе со стороны России, но снаряды залетели в Беларусь, – Данилов
Рашисты превзошли фашистов
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что миру пора знакомиться с новым видом военных преступлений – рашистами.
Рашизм – это новое явление в истории. Они не просто мало чем отличаются от фашистов – они их превосходят. Они пользуются своей военной мощью как нелюди,
– заявил он.
Также Данилов объяснил, почему орки так жестоки.
"Мы как свободная страна являемся для Путина раздражителем, он хочет не просто захватить, а уничтожить нас", – добавил секретарь СНБО.
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