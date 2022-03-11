Дії російських окупантів – це злочини проти людяності. Вони обрали тактику терористів та стріляють по мирному населенню, їхніми жертвами стають жінки та діти.
До речі Була атака на наші ЗСУ на кордоні з боку Росії, але снаряди залетіли у Білорусь, – Данілов
Рашисти перевершили фашистів
Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що світу пора знайомитися з новим видом військових злочинів – рашистами.
Рашизм – це нове явище в історії. Вони не просто мало чим відрізняються від фашистів – вони їх перевершують. Вони користуються своєю військовою потужністю як нелюди,
– заявив він.
Також Данілов пояснив, чому орки такі жорстокі.
"Ми як вільна країна є для Путіна подразником, він хоче не просто захопити, а знищити нас", – додав секретар РНБО.
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