Дії російських окупантів – це злочини проти людяності. Вони обрали тактику терористів та стріляють по мирному населенню, їхніми жертвами стають жінки та діти.

До речі Була атака на наші ЗСУ на кордоні з боку Росії, але снаряди залетіли у Білорусь, – Данілов

Рашисти перевершили фашистів

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що світу пора знайомитися з новим видом військових злочинів – рашистами.

Рашизм – це нове явище в історії. Вони не просто мало чим відрізняються від фашистів – вони їх перевершують. Вони користуються своєю військовою потужністю як нелюди,

– заявив він.

Також Данілов пояснив, чому орки такі жорстокі.

"Ми як вільна країна є для Путіна подразником, він хоче не просто захопити, а знищити нас", – додав секретар РНБО.

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