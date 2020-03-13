Остановить коронавирус в Европе невозможно, – Урсула фон дер Ляйен
Европейский союз должен быть решительным, скоординированным и единым, чтобы противостоять коронавирусу.
Остановить коронавирус COVID-19 в ЕС невозможно, отметила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает FXStreet.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус. Она отметила, что в ЕС вирус остановить невозможно, но необходимо замедлить его распространение.
Урсула фон дер Ляйен добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.