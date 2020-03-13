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      Остановить коронавирус в Европе невозможно, – Урсула фон дер Ляйен

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      Европейский союз должен быть решительным, скоординированным и единым, чтобы противостоять коронавирусу.

      Остановить коронавирус COVID-19 в ЕС невозможно, отметила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает FXStreet.

      Читайте также Мировой кризис 2020 и коронавирус в Украине: как подготовиться к худшему

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус. Она отметила, что в ЕС вирус остановить невозможно, но необходимо замедлить его распространение.

      Урсула фон дер Ляйен добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС.

      Профилактика Covid-19: как уберечься

      ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

      • регулярно мойте руки с мылом;
      • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
      • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
      • мойте фрукты и овощи;
      • избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • избегайте диких животных и не посещайте фермы.

      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Европа Урсула фон дер Ляйен
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