Остановить коронавирус в Европе невозможно, – Урсула фон дер Ляйен

Европейский союз должен быть решительным, скоординированным и единым, чтобы противостоять коронавирусу.

Остановить коронавирус COVID-19 в ЕС невозможно, отметила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает FXStreet.

Читайте также Мировой кризис 2020 и коронавирус в Украине: как подготовиться к худшему

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус. Она отметила, что в ЕС вирус остановить невозможно, но необходимо замедлить его распространение.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС.

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала