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      Зупинити коронавірус в Європі неможливо, – Урсула фон дер Ляйєн

      - Читать новость на русском
      ЄС не може зупинити коронавірус / klaipeda.diena.lt

      Європейський Союз має бути рішучим, скоординованим і єдиним, щоб протистояти коронавірусу.

      Зупинити коронавірус COVID-19 в ЄС неможливо, зазначила глава комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це повідомляє FXStreet.

      Читайте також Світова криза 2020 та коронавірус в Україні: як підготуватися до найгіршого

      Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила пакет заходів економічного реагування на коронавірус. Вона зазначила, що в ЄС вірус зупинити неможливо, але необхідно уповільнити його поширення.

      Урсула фон дер Ляйєн додала, що коронавірус став найбільшим шоком для економіки ЄС.

      Профілактика Covid-19: як вберегтися

      ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

      • регулярно мийте руки з милом;
      • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
      • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
      • мийте фрукти та овочі;
      • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
      • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Здоров'я Європа Урсула фон дер Ляєн Коронавірус Covid-19
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