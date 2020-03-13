Зупинити коронавірус в Європі неможливо, – Урсула фон дер Ляйєн
Європейський Союз має бути рішучим, скоординованим і єдиним, щоб протистояти коронавірусу.
Зупинити коронавірус COVID-19 в ЄС неможливо, зазначила глава комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це повідомляє FXStreet.
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила пакет заходів економічного реагування на коронавірус. Вона зазначила, що в ЄС вірус зупинити неможливо, але необхідно уповільнити його поширення.
Урсула фон дер Ляйєн додала, що коронавірус став найбільшим шоком для економіки ЄС.
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.