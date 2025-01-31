Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что у Дональда Трампа есть возможность надавить на Россию, чтобы быстрее закончить войну в Украине. Он убежден, что механизмы нового президента США могут помочь Украине выйти на границы 1991 года.

Смотрите также Экс-посол США сказал, когда Трамп поймет, что с Путиным невозможно договориться

"Есть экономические методы, он сейчас их уже применяет. Например, увеличение добычи нефти и снижение цены на нефть. Введение некоторых ограничений на экономическую деятельность с Россией, которые вели до прихода Трампа те же Индия и Китай" – сказал Свитан.

Он добавил, что помогли в этом что помогли в этом вторичные санкции от США.

Дополнительное оружие от США

Также Соединенные Штаты могут повлиять непосредственно военным путем. В частности, увеличить поставки оружия, а также принять решение дать дальнобойные средства поражения Украине.

Это также однозначно "придавит" Путина. Ему придется оттягивать свои войска, выводить из тех карманов, в которые он залез. Крым – это большой оперативный котел. Надо быть полным идиотом с точки зрения военной тактики, чтобы вообще туда залезать, даже используя сухопутный коридор,

– добавил Свитан.

Он пояснил, что сухопутный коридор также "прижат" к Азовскому морю. Это место сейчас является проблемным для России. Поэтому у Дональда Трампа действительно есть такие механизмы, которые могут ускорить окончание войны.

"Будет ли он их применять или не будет, и в каком объеме – это уже будет зависеть от Трампа", – подытожил Свитан.