Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що у Дональда Трампа є можливість надавити на Росію, щоб швидше закінчити війну в Україні. Він переконаний, що механізми нового президента США можуть допомогти Україні вийти на кордони 1991 року.

Дивіться також Експосол США сказав, коли Трамп зрозуміє, що з Путіним неможливо домовитися

"Є економічні методи, він зараз їх уже застосовує. Наприклад, збільшення видобутку нафти та зниження ціни на нафту. Введення деяких обмежень на економічну діяльність з Росією, які вели до приходу Трампа ті ж Індія та Китай" – сказав Світан.

Він додав, що допомогли у цьому вторинні санкції від США.

Додаткова зброя від США

Також Сполучені Штати можуть вплинути безпосередньо військовим шляхом. Зокрема, збільшити поставки зброї, а також прийняти рішення дати дальнобійні засоби ураження Україні.

Це також однозначно "придавить" Путіна. Йому доведеться відтягувати свої війська, виводити з тих кишень, в які він заліз. Крим – це великий оперативний котел. Треба бути повним ідіотом з точки зору військової тактики, щоб взагалі туди залазити, навіть використовуючи сухопутний коридор,

– додав Світан.

Він пояснив, що сухопутний коридор також "прижатий" до Азовського моря. Це місце нині є проблемним для Росії. Тому у Дональда Трампа дійсно є такі механізми, які можуть пришвидшити закінчення війни.

"Чи буде він їх застосовувати чи не буде, і в якому обсязі – це вже буде залежати від Трампа", – підсумував Світан.