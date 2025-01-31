Колишній посол США в Україні Джон Гербст зауважив 24 Каналу, що поразка України стане поразкою для Трампа. Але багато сумнівів викликають можливості про щось домовлятися з російським диктатором, адже, як відомо, угод він ніколи не дотримується.

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Чи зможе Трамп домовитися з Путіним

В американських виданнях пишуть про те, що Україна не вірить у можливість вплинути на Путіна, шляхом економічного тиску. Рано чи пізно Трамп буде розчарований у недоговороспроможності очільника Кремля і все одно прийде до того, що треба підтримувати Україну, давати більше військової допомоги, щоб вона могла зупинити і перемогти Росію на полі бою.

Ключове питання полягає в тому, скільки часу знадобиться команді Трампа, щоб усвідомити таку реальність. На думку колишнього посла США в Україні, таке розуміння обов'язково прийде.

Якщо вона (команда Трампа – 24 Канал) має намір досягти своєї мети протягом пів року, то ми побачимо таке розуміння раніше. Можливо, не сьогодні, але, ймовірно, через 1 – 2 місяці. Але це не єдиний вихід із цієї ситуації,

– сказав Джон Гербст.

Він додав, що представники адміністрації Трампа можуть просто відкинути такий проєкт. Але навряд чи так станеться, бо це буде не тільки геополітичною помилкою для Трампа і катастрофою для України, а й для американських інтересів у Європі.

Нагадаємо, Владімір Путін заявив, що готовий до переговорів. Але одразу додав, що в Україні існує "заборона на переговори з Росією", тому будь-який діалог буде нелегітимним. Диктатор також звинуватив "київський режим" у нібито розкраданні західної допомоги.

Ще до вступу на посаду Дональд Трамп говорив про бажання зустрітися з Путіним. Одразу після інавгурації він пригрозив Росії посиленням санкцій, якщо та не погодиться сідати за стіл. Президент США додав, що Україна до цього готова.