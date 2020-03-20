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      Остановка общественного транспорта и перекрытие центра: в Мукачево усилили карантин

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      В Мукачево усиливают карантинные мероприятия / pmg.ua

      В Мукачево из-за карантина не будет курсировать общественный транспорт. Временно не будут работать торговые центры. А на выходные перекроют центр города.

      Городские власти одобрили дополнительные карантинные мероприятия в Мукачево. Об этом сообщил городской голова Андрей Балога, пишет "Закарпатье онлайн".

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      Приостанавливаем работу всех торговых центров, в частности "Эпицентра". Условия карантина должны соблюдать все учреждения без исключения,
      – заявил Балога.

      По его словам уже с субботы, 21 марта, в городе прекращает курсировать общественный транспорт. На выходные перекроют центральную часть города.

      Мэр Мукачево отметил, что правоохранители и управление муниципальной инспекции будут контролировать, как в городе придерживаются карантина.

      В каких еще городах полностью остановили общественный транспорт:

      • Черновцы – это первый город, где мэрия ввела соответствующее распоряжение. Впоследствии там восстановили курсирование троллейбусов для медиков, правоохранителей, спасателей и коммунальщиков.
      • Луцк – транспорт перестал курсировать с 19 марта;
      • Ужгород – общественный транспорт не ездит с 20 марта.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

      карантин україна коронавірус заборони
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Украины Здоровье Новости Закарпатья
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