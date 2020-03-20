Остановка общественного транспорта и перекрытие центра: в Мукачево усилили карантин

В Мукачево из-за карантина не будет курсировать общественный транспорт. Временно не будут работать торговые центры. А на выходные перекроют центр города.

Городские власти одобрили дополнительные карантинные мероприятия в Мукачево. Об этом сообщил городской голова Андрей Балога, пишет "Закарпатье онлайн".

Читайте также Ты десятый, иди на *уй: в Киеве пассажир выбросил контроллера из троллейбуса – видео

Приостанавливаем работу всех торговых центров, в частности "Эпицентра". Условия карантина должны соблюдать все учреждения без исключения,

– заявил Балога.

По его словам уже с субботы, 21 марта, в городе прекращает курсировать общественный транспорт. На выходные перекроют центральную часть города.

Мэр Мукачево отметил, что правоохранители и управление муниципальной инспекции будут контролировать, как в городе придерживаются карантина.

В каких еще городах полностью остановили общественный транспорт:

Черновцы – это первый город, где мэрия ввела соответствующее распоряжение. Впоследствии там восстановили курсирование троллейбусов для медиков, правоохранителей, спасателей и коммунальщиков.

– это первый город, где мэрия ввела соответствующее распоряжение. Впоследствии там восстановили курсирование троллейбусов для медиков, правоохранителей, спасателей и коммунальщиков. Луцк – транспорт перестал курсировать с 19 марта;

– транспорт перестал курсировать с 19 марта; Ужгород – общественный транспорт не ездит с 20 марта.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.

коронавирусом. Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.

для иностранцев, а с 17 марта прекратило Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала