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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Зупинка громадського транспорту та перекриття центру: у Мукачеві посилили карантин

      -
      У Мукачеві посилюють карантинні заходи / pmg.ua

      У Мукачеві через карантин не курсуватиме громадський транспорт. Тимчасово не працюватимуть торговельні центри. А на вихідні перекриють центр міста.

      Міська влада схвалила додаткові карантинні заходи у Мукачеві. Про це повідомив міський голова Андрій Балога, пише "Закарпаття онлайн".

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      Припиняємо роботу всіх торговельних центрів, зокрема "Епіцентру". Умов карантину мають дотримуватися всі заклади та установи, без винятку,
      – заявив Балога.

      За його словами вже від суботи, 21 березня, у місті припиняє курсувати громадський транспорт. На вихідні перекриють центральну частину міста.

      Мер Мукачева наголосив, що правоохоронці та управління муніципальної інспекції контролюватимуть, як у місті дотримуються карантину.

      У яких ще містах повністю зупинили громадський транспорт:

      • Чернівці – це перше місто, де мерія ввела відповідне розпорядження. Згодом там відновили курсування тролейбусів для медиків, правоохоронців, рятувальників та комунальників.
      • Луцьк – транспорт перестав курсувати з 19 березня;
      • Ужгород – громадський транспорт не їздить з 20 березня.

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

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      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Транспорт Здоров'я Новини Закарпаття
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