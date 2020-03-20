Зупинка громадського транспорту та перекриття центру: у Мукачеві посилили карантин
У Мукачеві через карантин не курсуватиме громадський транспорт. Тимчасово не працюватимуть торговельні центри. А на вихідні перекриють центр міста.
Міська влада схвалила додаткові карантинні заходи у Мукачеві. Про це повідомив міський голова Андрій Балога, пише "Закарпаття онлайн".
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Припиняємо роботу всіх торговельних центрів, зокрема "Епіцентру". Умов карантину мають дотримуватися всі заклади та установи, без винятку,
– заявив Балога.
За його словами вже від суботи, 21 березня, у місті припиняє курсувати громадський транспорт. На вихідні перекриють центральну частину міста.
Мер Мукачева наголосив, що правоохоронці та управління муніципальної інспекції контролюватимуть, як у місті дотримуються карантину.
У яких ще містах повністю зупинили громадський транспорт:
- Чернівці – це перше місто, де мерія ввела відповідне розпорядження. Згодом там відновили курсування тролейбусів для медиків, правоохоронців, рятувальників та комунальників.
- Луцьк – транспорт перестав курсувати з 19 березня;
- Ужгород – громадський транспорт не їздить з 20 березня.
Основне про коронавірус в Україні
- Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу