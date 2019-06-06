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      Остановка предприятий и вымогательство: экология стала новым оружием против бизнеса

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      Экология
      Экология / enelrussia.ru

      Экологическая тематика, уже широко используемая для достижения бизнес целей перебралась в политику.

      Об этом пишут авторы материала на сайтеОбозреватель, определив семь основных тем, с которыми политики будут идти во власть.

      При этом, по словам политолога Александра Палия, экологическая тематика является популистской, так как простых рецептов решения экологических вопросов не существует. Вместе с тем, это не мешает использовать ее в любых целях.

      "Под разнообразными экологическими лозунгами могут бороться друг с другом олигархи. У нас же было много общественных организаций, которые типа за экологию, а на самом деле их целью было или какое-то предприятие остановить, или деньги с бизнесменов сбить. Такое часто бывает. Но не существует какого-то трезвого решения, как повлиять на экологию. Вот они кричат об экологических проблемах. А что следует сделать? На этом все и заканчивается – на едином вопросе. Поскольку нет простых рецептов решения экологических вопросов", – считает Палий.

      При этом, тему экологии на выборах на текущих парламентских выборах будут использовать в основном в регионах, уверены опрошенные политологи.

      "Экология в пирамиде Маслоу находится достаточно высоко, и подниматься от темы безопасности, от темы холодильника к ней – достаточно долго. Поэтому массово эту тему на общегосударственном уровне эксплуатировать вряд ли будут. Другое дело – уровень мажоритарщиков. Хотя бы одну актуальную тему в любом округе найти можно – какие-то могильники или еще что-то. И ее можно включить одним из пунктов в перечень обещаний", – считает Петренко.

      В целом, по словам авторов материала, избирательная кампания обещает быть довольно грязной и щедрой на обещания. Стоит только помнить, что обещанное, скорее всего, никто и не собирается выполнять.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Экология
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