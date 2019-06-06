Зупинка підприємств і вимагання: екологія стала новою зброєю проти бізнесу

Екологічна тематика, яка вже широко використовується для досягнення бізнес цілей, перебралася в політику.

Про це пишуть автори матеріалу на сайті "Обозреватель", визначивши сім основних тем, з якими політики будуть йти у владу.

При цьому, за словами політолога Олександра Палія, екологічна тематика є популістською, оскільки простих рецептів вирішення екологічних питань не існує. Разом з тим, це не заважає використовувати її в будь-яких цілях.

"Під різноманітними екологічними гаслами можуть боротися один з одним олігархи. У нас же було багато громадських організацій, які нібито за екологію, а насправді їх метою було або якесь підприємство зупинити, або гроші з бізнесменів збити. Таке часто буває. Але не існує якогось тверезого рішення, як вплинути на екологію. Ось вони кричать про екологічні проблеми. А що слід зробити? На цьому все і закінчується – на єдиному питанні. Оскільки немає простих рецептів вирішення екологічних питань", – вважає Палій.

При цьому, тему екології на поточних парламентських виборах використовуватимуть в основному в регіонах, впевнені опитані політологи.

"Екологія в піраміді Маслоу знаходиться досить високо, і підніматися від теми безпеки, від теми холодильника до неї – досить довго. Тому масово цю тему на загальнодержавному рівні експлуатувати навряд чи будуть. Інша справа – рівень мажоритарників. Хоча б одну актуальну тему в будь-якому окрузі знайти можна – якісь могильники або ще щось. І її можна включити одним з пунктів в перелік обіцянок", – вважає Петренко.

В цілому, за словами авторів матеріалу, виборча кампанія обіцяє бути досить брудною і щедрою на обіцянки. Варто тільки пам'ятати, що обіцяне, швидше за все, ніхто і не збирається виконувати.