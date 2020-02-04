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      Останутся такие как Кива, – эксперт об угрозах сокращения депутатов

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      Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине. Это постановление поддержали 236 народных депутатов. Однако эксперт Игорь Колиушко отметил, что эти изменения могут привести к ситуации, когда украинцы останутся вообще без парламента.

      В прямом эфире 24 канала он рассказал о переходных положениях этого законопроекта. В них указано, что полномочия нового парламента будут действительны только до выборов. То есть, нардепы не будут ждать избрания и принесения присяги нового парламента.

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      "Когда сформируется новый состав Рады – не знает никто. Таким образом, мы можем оказаться без парламента вообще", – сказал председатель правления Центра политико-правовых норм Игр Колиушко.

      По словам эксперта, меньшее количество депутатов опустит Украину ниже среди других европейских стран.

      "В Европе мы сравняемся со странами, которые имеют население примерно десять миллионов жителей, а это в три-четыре раза меньше населения в Украине", – добавил Колиушко.


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      По его мнению, законопроект подготовили некорректно – никто не проанализировал, как изменится работа Верховной Рады. Вероятно, меньшее количество депутатов не сможет выполнять тот объем работы, который есть сейчас.

      Отсутствующими станут не такие депутаты как Илья Кива, а те, кто активнее всего работает над законопроектами. Нардепы, которые интересны олигархам и политическим руководителям, попадут в Раду первыми. Более того, выборы будут проводиться по пропорциональной избирательной системе. Еще неизвестно, повлияют ли избиратели на результаты,
      – сказал Игорь Колиушко.

      Что изменит законопроект

      • Нардепов в Украине будет не 450, а 300.
      • Украинец, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
      • Из статьи 76 Конституции изымут текст о тайне голосования, ведь об этом уже написано в статье 71.
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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Илья Кива Новости политики Конституция Законодательство
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