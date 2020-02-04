Останутся такие как Кива, – эксперт об угрозах сокращения депутатов

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине. Это постановление поддержали 236 народных депутатов. Однако эксперт Игорь Колиушко отметил, что эти изменения могут привести к ситуации, когда украинцы останутся вообще без парламента.

В прямом эфире 24 канала он рассказал о переходных положениях этого законопроекта. В них указано, что полномочия нового парламента будут действительны только до выборов. То есть, нардепы не будут ждать избрания и принесения присяги нового парламента.

Читайте также: Сколько депутатов нужно украинцам: интересный опрос

"Когда сформируется новый состав Рады – не знает никто. Таким образом, мы можем оказаться без парламента вообще", – сказал председатель правления Центра политико-правовых норм Игр Колиушко.

По словам эксперта, меньшее количество депутатов опустит Украину ниже среди других европейских стран.

"В Европе мы сравняемся со странами, которые имеют население примерно десять миллионов жителей, а это в три-четыре раза меньше населения в Украине", – добавил Колиушко.



Сколько депутатов в разных странах мира / Инфографика 24 канала

По его мнению, законопроект подготовили некорректно – никто не проанализировал, как изменится работа Верховной Рады. Вероятно, меньшее количество депутатов не сможет выполнять тот объем работы, который есть сейчас.

Отсутствующими станут не такие депутаты как Илья Кива, а те, кто активнее всего работает над законопроектами. Нардепы, которые интересны олигархам и политическим руководителям, попадут в Раду первыми. Более того, выборы будут проводиться по пропорциональной избирательной системе. Еще неизвестно, повлияют ли избиратели на результаты,

– сказал Игорь Колиушко.

Что изменит законопроект