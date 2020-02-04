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      Залишаться такі як Кива, – експерт про загрози скорочення депутатів

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      Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Цю постанову підтримали 236 народних депутатів. Однак експерт Ігор Коліушко зазначив, що ці зміни можуть привести до ситуації, коли українці залишаться взагалі без парламенту.

      У прямому ефірі 24 каналу він розповів про перехідні положення цього законопроєкту. У них вказано, що повноваження нового парламенту будуть дійсні лише до виборів. Тобто, нардепи не чекатимуть обрання і складання присяги нового парламенту. 

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      "Коли сформується новий склад Ради – не знає ніхто. У такий спосіб, ми можемо опинитися без парламенту взагалі", – сказав голова правління Центру політико-правових норм Ігор Коліушко.

      За словами експерта, менша кількість депутатів опустить Україну нижче серед інших європейських країн.

      "У Європі ми зрівняємось з країнами, які мають населення приблизно десять мільйонів мешканців, а це в три – чотири рази менше за населення в Україні", – додав Коліушко.


      Cкільки депутатів у різних країнах світу / Інфографіка 24 каналу

      На його думку, законопроєкт підготували некоректно – ніхто не проаналізував, як зміниться робота Верховної Ради. Ймовірно, менша кількість депутатів не зможе виконувати той обсяг роботи, який є зараз.

      Відсутніми стануть не такі депутати як Ілля Кива, а ті, хто найактивніше працює над законопроєктами. Нардепи, які цікаві олігархам та політичним керівникам, попадуть у Раду першими. Ба більше, вибори проводитимуться за пропорційною виборчою системою. Ще невідомо, чи виборці вплинуть на результати,
      – ствердив Ігор Коліушко.

      Що змінить законопроєкт

      • Нардепів в Україні буде не 450, а 300.
      • Українець, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
      • Зі статті 76 Конституції вилучать текст про таємницю голосування, адже про це вже написано у статті 71.
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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Конституція Ілля Кива
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