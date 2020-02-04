Залишаться такі як Кива, – експерт про загрози скорочення депутатів

Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Цю постанову підтримали 236 народних депутатів. Однак експерт Ігор Коліушко зазначив, що ці зміни можуть привести до ситуації, коли українці залишаться взагалі без парламенту.

У прямому ефірі 24 каналу він розповів про перехідні положення цього законопроєкту. У них вказано, що повноваження нового парламенту будуть дійсні лише до виборів. Тобто, нардепи не чекатимуть обрання і складання присяги нового парламенту.

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"Коли сформується новий склад Ради – не знає ніхто. У такий спосіб, ми можемо опинитися без парламенту взагалі", – сказав голова правління Центру політико-правових норм Ігор Коліушко.

За словами експерта, менша кількість депутатів опустить Україну нижче серед інших європейських країн.

"У Європі ми зрівняємось з країнами, які мають населення приблизно десять мільйонів мешканців, а це в три – чотири рази менше за населення в Україні", – додав Коліушко.



Cкільки депутатів у різних країнах світу / Інфографіка 24 каналу

На його думку, законопроєкт підготували некоректно – ніхто не проаналізував, як зміниться робота Верховної Ради. Ймовірно, менша кількість депутатів не зможе виконувати той обсяг роботи, який є зараз.

Відсутніми стануть не такі депутати як Ілля Кива, а ті, хто найактивніше працює над законопроєктами. Нардепи, які цікаві олігархам та політичним керівникам, попадуть у Раду першими. Ба більше, вибори проводитимуться за пропорційною виборчою системою. Ще невідомо, чи виборці вплинуть на результати,

– ствердив Ігор Коліушко.

Що змінить законопроєкт