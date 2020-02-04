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      Скільки депутатів потрібно українцям: цікаве опитування

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      Скільки нардепів потрібно українцям / 24 канал

      В Україні може поменшати народних депутатів. Відповідний законопроєкт попередньо підтримали у Верховній Раді України. Ми ж вирішили запитати українців, скільки, на їхню думку, повинно бути нардепів у Раді.

      Ще під час другого засідання новообраної Верховної Ради нардепи внесли до порядку денного законопроєкт про зменшення кількості народних обранців. Сьогодні, 4 лютого 2020 року, за нього проголосували 236 парламентарів.

      Читайте також: Чому зменшення кількості депутатів є логічним: пояснює Заліщук

      Що передбачає законопроєкт

      • Склад народних депутатів України із нинішніх 450 хочуть зменшити до 300.
      • Запровадження мовного цензу. Згідно з цим пунктом громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріплення пропорційної системи виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.

      Законопроєкт передбачає зміни до Конституції України. Тому спершу його розглянув Конституційний Суд України. Лише після цього за зменшення кількості народних депутатів голосували у Верховній Раді.

      Ми поцікавилися в українців чи потрібно, на їхню думку, зменшувати кількість нардепів в Україні.

      Відповіді громадян дивіться у відео:

       

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Конституція
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