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      Сколько депутатов нужно украинцам: интересный опрос

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      Сколько нардепов нужно украинцам / 24 канал

      В Украине может уменьшиться количество народных депутатов. Соответствующий законопроект предварительно поддержали в Верховной Раде Украины. Мы же решили спросить украинцев, сколько, по их мнению, должно быть нардепов в Раде.

      Еще во время второго заседания новоизбранной Верховной Рады нардепы внесли в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных избранников. Сегодня, 4 февраля 2020 года, за него проголосовали 236 парламентариев.

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      Что предусматривает законопроект

      • Состав народных депутатов Украины с нынешних 450 хотят уменьшить до 300.
      • Введение языкового ценза. Согласно этому пункту гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепление пропорциональной системы выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.

      Законопроект предусматривает изменения в Конституцию Украины. Поэтому сначала его рассмотрел Конституционный Суд Украины. Только после этого за уменьшение количества народных депутатов голосовали в Верховной Раде.

      Мы поинтересовались у украинцев нужно ли, по их мнению, уменьшать количество нардепов в Украине.

      Ответы граждан смотрите в видео:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Конституция Новости политики
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