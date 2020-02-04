Сколько депутатов нужно украинцам: интересный опрос

В Украине может уменьшиться количество народных депутатов. Соответствующий законопроект предварительно поддержали в Верховной Раде Украины. Мы же решили спросить украинцев, сколько, по их мнению, должно быть нардепов в Раде.

Еще во время второго заседания новоизбранной Верховной Рады нардепы внесли в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных избранников. Сегодня, 4 февраля 2020 года, за него проголосовали 236 парламентариев.

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Что предусматривает законопроект

Состав народных депутатов Украины с нынешних 450 хотят уменьшить до 300.

Введение языкового ценза. Согласно этому пункту гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепление пропорциональной системы выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.

Законопроект предусматривает изменения в Конституцию Украины. Поэтому сначала его рассмотрел Конституционный Суд Украины. Только после этого за уменьшение количества народных депутатов голосовали в Верховной Раде.

Мы поинтересовались у украинцев нужно ли, по их мнению, уменьшать количество нардепов в Украине.

Ответы граждан смотрите в видео: