Вскоре Стахива доставят в суд, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщают источники 24 Канала в правоохранительных органах.

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У Стахива провели обыски и сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура проводят обыски у Остапа Стахива – львовского псевдоактивиста, который продвигает российские нарративы в Украине. Провокатор известен своей дружбой с коллаборационистом Кириллом Стремоусовым.

Сейчас Стахиву сообщили о подозрении в мошенничестве и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Стоит заметить, что обыски провели не только у Стахива, а и его соратников. В частности, у Дмитрия Вратила и Натальи Реган, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева. Более того, правоохранители также провели обыски в центре печати "Копибум", что на улице Драгоманова во Львове. Именно там Стахив печатал журналистские удостоверения, которые получали участники псевдокурсов.

Что известно о Стахиве

Во время полномасштабной войны 39-летний Стахив организовал курсы "как отбиться от ТЦК". Более того, неоднократно псевдоактивист утверждал, что война якобы началась потому, что украинцев и русских "стравили".

Во времена ковида Стахив "прославился", как антивакцинатор. Еще тогда он явно подрабатывал на Россию, подстрекая людей выходить на акции протеста и менять власть. За это он получил подозрение от СБУ и сейчас именно по нему ему будут избирать меру пресечения сейчас.