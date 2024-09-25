Невдовзі Стахіва доставлять до суду, де йому оберуть запобіжний захід. Про це повідомляють джерела 24 Каналу у правоохоронних органах.

Дивіться також СБУ викрила у Харкові військового-зрадника, який наводив ракети на свою бригаду

У Стахіва провели обшуки та повідомили про підозру

Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура проводять обшуки в Остапа Стахіва – львівського псевдоактивіста, який просуває російські наративи в Україні. Провокатор відомий своєю дружбою з колаборантом Кірілом Стрємоусовим.

Наразі Стахіву повідомили про підозри у шахрайстві й невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Варто зауважити, що обшуки провели не лише у Стахіва, а і його соратників. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева. Ба більше, правоохоронці також провели обшуки у центрі друку "Копібум", що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Що відомо про Стахіва

Під час повномасштабної війни 39-річний Стахів організував курси "як відбитися від ТЦК". Ба більше, неодноразово псевдоактивіст стверджував, що війна буцімто почалася тому, що українців та росіян "стравили".

У часи ковіду Стахів "прославився", як антивакцинатор. Ще тоді він явно підпрацьовував на Росію, підбурюючи людей виходити на акції протесту і змінювати владу. За це він отримав підозру від СБУ й нині саме за нею йому обиратимуть запобіжний захід нині.