Пилот катапультировался, но не выжил

Украина сбивает российскую авиацию благодаря ПВО и ловкой работе пилотов в воздушных боях. От вражеской авиации остается только металлолом.

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Именно металлолом остался от вражеского Су-27, сбитого под Киевом. Пилот катапультировался, но не выжил.



Металлолом от вражеского Су-27 / Фото с телеграмму "Доказательства преступлений РФ"



Металлолом от вражеского Су-27 / Фото с телеграмму "Доказательства преступлений РФ"