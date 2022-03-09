Пилот катапультировался, но не выжил
Украина сбивает российскую авиацию благодаря ПВО и ловкой работе пилотов в воздушных боях. От вражеской авиации остается только металлолом.
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Именно металлолом остался от вражеского Су-27, сбитого под Киевом. Пилот катапультировался, но не выжил.
Металлолом от вражеского Су-27 / Фото с телеграмму "Доказательства преступлений РФ"
Металлолом от вражеского Су-27 / Фото с телеграмму "Доказательства преступлений РФ"
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