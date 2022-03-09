Пілот катапультувався, але не вижив

Україна збиває російську авіацію завдяки ППО та вправній роботі пілотів у повітряних боях. Від ворожої авіації залишається тільки брухт.

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Саме металолом залишився від ворожого Су-27, який був збитий під Києвом. Пілот катапультувався, але не вижив.



Брухт від ворожого Су-27 / Фото з телеграму "Докази злочинів РФ"



Брухт від ворожого Су-27 / Фото з телеграму "Докази злочинів РФ"

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