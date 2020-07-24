Остатки взрослого мамонта нашли в России: он почти полностью сохранился – фото, видео
В России, в селе Саях Ямало-Ненецкого автономного округа наткнулись на остатки взрослого мамонта. В сети появилось видео, на котором специалисты достают его из озера.
Местные жители выкопали часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер, а также фрагмент стопы с сухожилиями. Об этом сообщает издание "Ридус".
Интересно Почему вымерли последние мамонты на Земле: названа причина
Что известно о найденном мамонте в России
- Исследователям удалось найти еще больше костей мамонта, в том числе более десятка ребер, фаланги и бедренную кость.
- При этом эксперты не исключили, что на дне озера лежит другая часть скелета древнего животного. На следующей неделе ее будут доставать из воды с помощью специальной техники.
- Благодаря строгим естественным условиям остатки хорошо сохранились, а на некоторых фрагментах скелета даже уцелели сухожилия.
- Ученые говорят, что материала достаточно, чтобы определить пол и возраст мамонта. Также ученые хотят получить ДНК животного для возможного клонирования.
Остатки мамонта вытащили из воды: смотрите видео
В России извлекли из озера скелет мамонта / Фото из телеграмм-канала Daily Storm