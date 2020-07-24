У Росії, в селі Саяха Ямало-Ненецького автономного округу натрапили на рештки дорослого мамонта. У мережі з'явилося відео, на якому фахівці дістають його з озера.

Місцеві жителі викопали частину черепа, нижню щелепу, кілька ребер, а також фрагмент стопи з сухожиллями. Про це повідомляє видання "Ридус". Цікаво Чому вимерли останні мамонти на Землі: названо причину Що відомо про знайденого мамонта в Росії Дослідникам вдалося знайти ще більше кісток мамонта, в тому числі понад десяток ребер, фаланги і стегнову кістку.

При цьому експерти не виключили, що на дні озера лежить інша частина скелету стародавньої тварини. Наступного тижня її будуть діставати з води за допомогою спеціальної техніки.

Завдяки суворим природнім умовам рештки добре збереглися, а на деяких фрагментах скелета навіть вціліли сухожилля.

Вчені кажуть, що матеріалу достатньо, аби визначити стать і вік мамонта. Також вчені хочуть отримати ДНК тварини для можливого клонування. Цікаво! Американські вчені, використовуючи генетичний інжиніринг, планують відродити вид мамонтів, які вимерли понад 4 тисячі років тому. Це стане можливим завдяки змішуванню генів сучасного слона та мамонта. Рештки мамонта витягнули з води: дивіться відео В Росії витягнули з озера скелет мамонта / Фото з телеграм-каналу Daily Storm