Рештки дорослого мамонта знайшли в Росії: він майже повністю зберігся – вражаючі фото, відео
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У Росії, в селі Саяха Ямало-Ненецького автономного округу натрапили на рештки дорослого мамонта. У мережі з'явилося відео, на якому фахівці дістають його з озера.
Місцеві жителі викопали частину черепа, нижню щелепу, кілька ребер, а також фрагмент стопи з сухожиллями. Про це повідомляє видання "Ридус".
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Що відомо про знайденого мамонта в Росії
- Дослідникам вдалося знайти ще більше кісток мамонта, в тому числі понад десяток ребер, фаланги і стегнову кістку.
- При цьому експерти не виключили, що на дні озера лежить інша частина скелету стародавньої тварини. Наступного тижня її будуть діставати з води за допомогою спеціальної техніки.
- Завдяки суворим природнім умовам рештки добре збереглися, а на деяких фрагментах скелета навіть вціліли сухожилля.
- Вчені кажуть, що матеріалу достатньо, аби визначити стать і вік мамонта. Також вчені хочуть отримати ДНК тварини для можливого клонування.
Рештки мамонта витягнули з води: дивіться відео
В Росії витягнули з озера скелет мамонта / Фото з телеграм-каналу Daily Storm