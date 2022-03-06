В результате вражеских обстрелов гибнут люди, в том числе маленькие дети. Поэтому лучше не игнорировать призыв полиции и не выходить из убежища.
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Враг снова будет атаковать Харьков
По оперативным данным Национальной полиции, оккупанты планируют в ближайшее время снова атаковать Харьков.
Уважаемые харьковчане, немедленно направляйтесь в укрытие, не выходите при обстреле. Берегите свою жизнь!
– говорится в сообщении.
Заметьте, примерно в 19:00 6 марта захватчики нанесли авиаудары по территории всей Харьковской области. Враги попали в здание Вооруженных сил Украины, 2-этажные жилые дома, поликлинику Министерства внутренних дел и телевизионную башню.
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