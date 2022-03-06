Внаслідок ворожих обстрілів гинуть люди, зокрема маленькі діти. Тому краще не ігнорувати заклик поліції та не виходити зі сховища.

Цікаво Київський КОРД зняв на відео бій, в якому знищив два ворожі танки

Ворог знову атакуватиме Харків

За оперативними даними Національної поліції, окупанти планують найближчим часом знову атакувати Харків.

Шановні харків'яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте під час обстрілу. Бережіть своє життя!,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте, приблизно о 19:00 6 березня загарбники завдали авіаударів по території усієї Харківської області. Вороги влучили у будівлю Збройних сил України, 2-поверхові житлові будинки, поліклініку Міністерства внутрішніх справ та телевізійну вежу.

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