Оставайтесь дома: премьер Великобритании направил письмо каждой семье
Премьер-министр Великобритании направил письмо каждой британской семье. Борис Джонсон призвал их оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Якщо дуже багато людей одночасно захворіють – система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням. Про це написав британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.
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Він зазначив, що найважливіше – це сповільнити поширення хвороби та зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Це потрібно, щоб врятувати щонайбільше життів.
Саме тому ми даємо вам одну просту інструкцію: залишайтеся вдома,
– написав у листах Джонсон.
Листи з такими закликами британський прем’єр надіслав кожній британській родині. Британців просять не виходити з дому без нагальних причин.
В яких випадках можна вийти на вулицю:
- похід за продуктами;
- візит до лікаря;
- для фізичних тренувань один раз на день;
- для роботи, якщо працювати з дому неможливо.
Прем’єр також наголосив, що уряд робитиме все можливе, щоб пом’якшити економічні наслідки від карантину. Однак, за його словами, перш ніж покращитись – справи стануть ще гіршими. Але Британія готується до цього.
"Чим більше ми всі будемо поважати обмежувальні заходи – тим менше буде загиблих", – підсумував прем’єр. А країна зможе повернутися до звичного життя.
Лист Джонсона у кожну британську родину
Коронавірус у Британії: коротко
- Станом на 29 березня у країні зафіксували понад 17 тисяч випадків зараження корона вірусом. Померли 1 тисяча 19 людей, одужали – 135.
- Захворів і сам Борис Джонсон. Про позитивний результат його тесту стало відомо 27 березня. Він й надалі очолює уряд, але перебуває у домашній самоізоляції.
- Крім того, заразився міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз.
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