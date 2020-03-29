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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Оставайтесь дома: премьер Великобритании направил письмо каждой семье

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      Прем’єр Британії Борис Джонсон надіслав листа кожній родині / korrespondent.net

      Премьер-министр Великобритании направил письмо каждой британской семье. Борис Джонсон призвал их оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Якщо дуже багато людей одночасно захворіють – система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням. Про це написав британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

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      Він зазначив, що найважливіше – це сповільнити поширення хвороби та зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Це потрібно, щоб врятувати щонайбільше життів.

      Саме тому ми даємо вам одну просту інструкцію: залишайтеся вдома,
      – написав у листах Джонсон.

      Листи з такими закликами британський прем’єр надіслав кожній британській родині. Британців просять не виходити з дому без нагальних причин.

      В яких випадках можна вийти на вулицю:

      • похід за продуктами;
      • візит до лікаря;
      • для фізичних тренувань один раз на день;
      • для роботи, якщо працювати з дому неможливо.

      Прем’єр також наголосив, що уряд робитиме все можливе, щоб пом’якшити економічні наслідки від карантину. Однак, за його словами, перш ніж покращитись – справи стануть ще гіршими. Але Британія готується до цього. 

      "Чим більше ми всі будемо поважати обмежувальні заходи – тим менше буде загиблих", – підсумував прем’єр. А країна зможе повернутися до звичного життя.

      Лист Джонсона у кожну британську родину

      Коронавірус у Британії: коротко

      • Станом на 29 березня у країні зафіксували понад 17 тисяч випадків зараження корона вірусом. Померли 1 тисяча 19 людей, одужали – 135.
      • Захворів і сам Борис Джонсон. Про позитивний результат його тесту стало відомо 27 березня. Він й надалі очолює уряд, але перебуває у домашній самоізоляції.
      • Крім того, заразився міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Борис Джонсон Великобритания Коронавирус COVID-19
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