18:02
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      "Оставайтесь дома": в Молдове самолет оставил в небе послание

      - Читати новину українською

      В Молдове два пилота с помощью небольшого самолета оставили важное сообщение. Путь, который проложил в небе над Молдовой самолет, создал надпись на румынском языке stai acasă, что означает "оставайтесь дома".

      Сейчас оставаться дома – это лозунг номер 1 в мире, написал в фейсбуке один из пилотов Саджин Эуген.

      Важно Как жизнь больных коронавирусом спасают с помощью 3D-принтеров: фото

      Самолет модели Pipistrel Virus SW100 с регистрационным номером YR-5522 взлетел со спортивного аэродрома Вадул-луй-Вода. Он нарисовал сообщение в небе над Молдовой всего за час. Послание хорошо видно с помощью сервиса Flightradar24.

      Друзья, вы уже знаете лозунг номер один в мире. Мы решили послать его с высоты 4000 футов (1285 метров – 24 канал). Пусть его увидит вся страна. Извините за каллиграфию, это была невероятная суета,
      – написал Саджин Эуген.

      Заметим, что по состоянию на 19 марта в Румынии подтвердил 277 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек смогли выздороветь. К счастью, там вирус не забрал ни одной жизни.

      Коронавирус в мире: главное

      • Всего в мире от Covid-19 умерли почти 8 тысяч человек, общее количество инфицированных – 200 126 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 82 тысяч человек.
      • Коронавирус распространился на все европейские страны, его зафиксировали даже на маленьких островах.
      • По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 положительных результатов на коронавирус Covid-19, из них два человека умерли.
      • Сейчас не существует вакцины от коронавируса, но Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

      О том, сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус – читайте в материале 24 канала.

      Кличко заявил, что метро в Киеве не откроют: детали
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 авиация Молдова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:56 Продукты, доллар и маски: как спекулянты влияют на цены во время кризиса
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 17:00 Удар по малому и среднему бизнесу: как улучшить финансовую ситуацию
      Тимофій Милованов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук