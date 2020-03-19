"Оставайтесь дома": в Молдове самолет оставил в небе послание

В Молдове два пилота с помощью небольшого самолета оставили важное сообщение. Путь, который проложил в небе над Молдовой самолет, создал надпись на румынском языке stai acasă, что означает "оставайтесь дома".

Сейчас оставаться дома – это лозунг номер 1 в мире, написал в фейсбуке один из пилотов Саджин Эуген.

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Самолет модели Pipistrel Virus SW100 с регистрационным номером YR-5522 взлетел со спортивного аэродрома Вадул-луй-Вода. Он нарисовал сообщение в небе над Молдовой всего за час. Послание хорошо видно с помощью сервиса Flightradar24.

Друзья, вы уже знаете лозунг номер один в мире. Мы решили послать его с высоты 4000 футов (1285 метров – 24 канал). Пусть его увидит вся страна. Извините за каллиграфию, это была невероятная суета,

– написал Саджин Эуген.

Заметим, что по состоянию на 19 марта в Румынии подтвердил 277 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек смогли выздороветь. К счастью, там вирус не забрал ни одной жизни.

Коронавирус в мире: главное

Всего в мире от Covid-19 умерли почти 8 тысяч человек , общее количество инфицированных – 200 126 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 82 тысяч человек .

, общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более . Коронавирус распространился на все европейские страны, его зафиксировали даже на маленьких островах.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 положительных результатов на коронавирус Covid-19, из них два человека умерли.

на коронавирус Covid-19, из них два человека умерли. Сейчас не существует вакцины от коронавируса, но Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

О том, сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус – читайте в материале 24 канала.