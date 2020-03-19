"Залишайтесь вдома": у Молдові літак лишив у небі послання

У Молдові два пілоти за допомогою невеликого літака залишили важливе повідомлення. Шлях, який проклав у небі над Молдовою літак, утворив напис румунською мовою stai acasă, що означає "залишайтесь вдома".

Наразі залишатися вдома – це гасло номер 1 у світі, написав у фейсбуці один з пілотів Саджин Еуген.

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Літак моделі Pipistrel Virus SW100 з реєстраційним номером YR-5522 злетів зі спортивного аеродрому Вадул-луй-Вода. Він намалював повідомлення у небі над Молдовою всього за годину. Послання добре видно за допомогою сервісу Flightradar24.

Друзі, ви вже знаєте гасло номер один у світі. Ми вирішили надіслати його з висоти 4000 футів (1285 метрів – 24 канал). Нехай його побачить ціла країна. Вибачте за каліграфію, це була невимовна метушня,

– написав Саджин Еуген.

Зауважимо, що станом на 19 березня у Румунії підтвердили 277 випадків захворювання на коронавірус, 25 людей змогли одужати. на щастя, там вірус не забрав жодного життя.

Коронавірус у світі: головне

Загалом у світі від Covid-19 померли майже 8 тисяч людей , загальна кількість інфікованих – 200 126 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 82 тисячі людей.

, загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад Коронавірус поширився на усі європейські країни, його зафіксували навіть на маленьких островах.

Станом на вечір 19 березня в Україні 18 позитивних результатів на коронавірус Covid-19, з них дві людини померли.

на коронавірус Covid-19, з них дві людини померли. Зараз не існує вакцини від коронавірусу, але Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Про те, скільки часу та на яких поверхнях зберігається коронавірус – читайте у матеріалі 24 каналу.