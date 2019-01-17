"Осторожно – фальшивые купюры": Нацбанк Украины обнародовал списки мошенников

Украинцы все чаще жалуются на то, что получают в обменниках поддельные купюры. И это не удивительно, говорят в Национальном банке Украины, ведь многие пункты обмена работают без лицензии.

Недавно обнародовали список, в котором зарегистрировали аж 225 нелегальных обменников. Больше всего их в столице – более 40.

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Активист Леонид, который полгода работает в общественной организации "Стоп Нелегал", проверяет незаконные мафы, рынки, а также обменники. Он рассказал, что во время одной из своих проверок кассир отказалась предоставлять оригиналы документов. А значит – обменник нелегальный.

Этот обмен валют может быть, как игра в рулетку. Вероятность 50 на 50, что тебе попадутся настоящие деньги, это может быть подделкой,

– сказал Леонид Кушнерев.

Активисты всегда сообщают правоохранителям о таких нелегальных обменниках. По результатам проверки НБУ, из 1100 проинспектированных точек – 225 нелегальных.

Зато в легальном обменнике вам с легкостью покажут документы, а самое главное – лицензию. К сожалению, люди ее никогда не спрашивают, а просто выбирают тот, где выгоднее курс. В НБУ заверили, что стоит обращать внимание на документы, ведь нелегалы могут вам выдать фальшивые деньги. Да и в целом такие точки, наносят ущерб бюджету, ведь владельцы не платят налоги.

Список незаконных пунктов обмена валюты смотрите здесь.