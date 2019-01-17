14:56
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Осторожно – фальшивые купюры": Нацбанк Украины обнародовал списки мошенников

      55 Читати новину українською

      Украинцы все чаще жалуются на то, что получают в обменниках поддельные купюры. И это не удивительно, говорят в Национальном банке Украины, ведь многие пункты обмена работают без лицензии.

      Недавно обнародовали список, в котором зарегистрировали аж 225 нелегальных обменников. Больше всего их в столице – более 40.

      Читайте также: Пять и десять гривен монетами: Нацбанк собирается заменить банкноты

      Активист Леонид, который полгода работает в общественной организации "Стоп Нелегал", проверяет незаконные мафы, рынки, а также обменники. Он рассказал, что во время одной из своих проверок кассир отказалась предоставлять оригиналы документов. А значит – обменник нелегальный.

      Этот обмен валют может быть, как игра в рулетку. Вероятность 50 на 50, что тебе попадутся настоящие деньги, это может быть подделкой,
      – сказал Леонид Кушнерев.

      Активисты всегда сообщают правоохранителям о таких нелегальных обменниках. По результатам проверки НБУ, из 1100 проинспектированных точек – 225 нелегальных.

      Зато в легальном обменнике вам с легкостью покажут документы, а самое главное – лицензию. К сожалению, люди ее никогда не спрашивают, а просто выбирают тот, где выгоднее курс. В НБУ заверили, что стоит обращать внимание на документы, ведь нелегалы могут вам выдать фальшивые деньги. Да и в целом такие точки, наносят ущерб бюджету, ведь владельцы не платят налоги.

      Список незаконных пунктов обмена валюты смотрите здесь.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины НБУ Валюта Деньги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 14:41 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      30715
      Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение
      сегодня , 13:56 Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение
      Олександр Бевза 114
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      436
      "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова
      сегодня , 12:17 "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова
      895
      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      сегодня , 12:02 Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      Олександр Гаврутенко 341
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук