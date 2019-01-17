"Обережно – фальшиві купюри": Нацбанк України оприлюднив списки шахраїв

Українці все частіше скаржаться на те, що отримують в обмінниках підроблені купюри. І це не дивно, кажуть у Національному банку України, адже багато пунктів обміну працюють без ліцензії.

Нещодавно оприлюднили список, у якому зареєстрували аж 225 нелегальних обмінників. Найбільше їх у столиці – понад 40.

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Активіст Леонід, який півроку працює в громадській організації "Стоп Нелегал", перевіряє незаконні мафи, ринки, а також обмінники. Він розповів, що під час однієї зі своїх перевірок касир відмовилась надавати оригінали документів. А отже – обмінник нелегальний.

Цей обмін валют може бути, як гра в рулетку. Вірогідність 50 на 50, що тобі попадуться справжні гроші, чи це може бути підробкою,

– сказав Леонід Кушнерьов.

Активісти завжди повідомляють правоохоронців про такі нелегальні обмінники. За результатами перевірки НБУ, із 1100 проінспектованих точок – 225 нелегальних.

Натомість у легальному обміннику вам з легкістю покажуть документи, а найголовніше – ліцензію. На жаль, люди її ніколи не питають, а просто обирають той, де вигідніший курс. У НБУ запевнили, що варто звертати увагу на документи, адже нелегали можуть вам видати фальшиві гроші. Та й загалом такі точки, завдають шкоди бюджету, адже власники не сплачують податки.

Список незаконних пунктів обміну валюти дивіться тут.