В Украину с юга возвращаются птицы. На острове Змеином пограничникам удалось на камеры зафиксировать несколько их стай.

Военнослужащие островного подразделения Госпогранслужбы сделали фото птиц, вернувшихся в Украину.

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На Змеиный вернулись птицы

А вы знаете, что пограничники первыми встречают не только людей, прибывающих в Украину, но и птиц, которые возвращаются из теплых краев,

– спрашивают в Госпогранслужбе.

Уставшие после длительного перелета стаи перелетных птиц любят сделать передышку неподалеку от расположения пограничной заставы на острове Змеином.

Там их увидели и пограничники.

К слову, 1 апреля мир отмечал Международный день птиц.

Возвращение птиц из теплых краев