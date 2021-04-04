Птицы возвращаются из теплых краев в Украину: их уже заметили на острове Змеином
В Украину с юга возвращаются птицы. На острове Змеином пограничникам удалось на камеры зафиксировать несколько их стай.
Источник:Госпогранслужба
Военнослужащие островного подразделения Госпогранслужбы сделали фото птиц, вернувшихся в Украину.
Читайте также Международный день птиц: ТОП 10 крупнейших птиц в мире – фото
На Змеиный вернулись птицы
А вы знаете, что пограничники первыми встречают не только людей, прибывающих в Украину, но и птиц, которые возвращаются из теплых краев,
– спрашивают в Госпогранслужбе.
Уставшие после длительного перелета стаи перелетных птиц любят сделать передышку неподалеку от расположения пограничной заставы на острове Змеином.
Там их увидели и пограничники.
К слову, 1 апреля мир отмечал Международный день птиц.
Возвращение птиц из теплых краев
- С теплых краев первыми возвращаются скворцы. Происходит это обычно в середине февраля, а если весна задерживается, то в начале марта.
- В марте прилетают жаворонки, дрозды, белые трясогузки, вальдшнепы, кряквы, седые дятлы, журавли, цапли, зяблики, малиновки.
- В начале апреля можно увидеть жаворонков, лебедей, дроздов и коршунов. Чуть позже прилетают гуси, утки, чайки, журавли и кулики. В конце месяца – горихвостки, вальдшнепы и лесные коньки.
Поделиться новостью