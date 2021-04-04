Птахи повертаються з теплих країв в Україну: їх вже помітили на острові Зміїному
В Україну з вирію повертаються птахи. На острові Зміїному прикордонникам вдалося на камери зафіксувати кілька їхній зграй.
Джерело:Держприкордонслужба
Військовослужбовці острівного підрозділу Держприкордонслужби зробили фото птахів, які повернулися в Україну.
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На Зміїний повернулися птахи
А ви знаєте, що прикордонники першими зустрічають не лише людей, які прибувають в Україну, а й птахів, які повертаються з вирію,
– запитують у Держприкордонслужбі.
Втомлені після тривалого перельоту зграї перелітних птахів полюбляють зробити перепочинок неподалік від розташування прикордонної застави на острові Зміїному.
Саме там їх побачили й прикордонники.
До слова, 1 квітня світ відзначав Міжнародний день птахів.
Повернення птахів із вирію
- З теплих країв першими повертаються шпаки. Відбувається це зазвичай всередині лютого, а якщо весна затримується, то на початку березня.
- У березні прилітають жайворонки, дрозди, білі плиски, вальдшнепи, крижні, сиві дятли, журавлі, чаплі, зяблики, малинівки.
- На початку квітня можна побачити жайворонків, лебедів, дроздів і шулік. Трохи пізніше прилітають гуси, качки, чайки, журавлі й кулики. Наприкінці місяця – горихвістки, вальдшнепи та лісові коники.
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