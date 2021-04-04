В Україну з вирію повертаються птахи. На острові Зміїному прикордонникам вдалося на камери зафіксувати кілька їхній зграй.

Військовослужбовці острівного підрозділу Держприкордонслужби зробили фото птахів, які повернулися в Україну.

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На Зміїний повернулися птахи

А ви знаєте, що прикордонники першими зустрічають не лише людей, які прибувають в Україну, а й птахів, які повертаються з вирію,

– запитують у Держприкордонслужбі.

Втомлені після тривалого перельоту зграї перелітних птахів полюбляють зробити перепочинок неподалік від розташування прикордонної застави на острові Зміїному.

Саме там їх побачили й прикордонники.

До слова, 1 квітня світ відзначав Міжнародний день птахів.

Повернення птахів із вирію