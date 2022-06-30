Все идет по плану

Как известно, "специальная военная операция" идёт поплану. Т.е., сначала россияне по плану завезли туда десяток единиц ПВО (очень недешёвое удовольствие). Затем по плану и добровольно утопили пару катеров и поломали судно снабжения.

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После того, как передовой эшелон ПВО российских террористов по плану разнесли вдребезги, состоялся плановый добровольный оход ошмётков гарнизона. Этих "добровольцев" регулярно и планово хоронят в Севастополе.

Другие "жесты доброй воли"

Ранее в качестве жестов доброй воли они оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

В качестве жеста доброй воли планово был утоплен крейсер "Москва", разбиты аб землю 400 самолётов и вертолётов.

Россия добровольно и планово оставила на полях нашей страны тысячи единиц бронетехники.

Теряюсь в догадках, что у них по плану дальше.

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