Все "за планом"

Як відомо, "спеціальна військова операція" йде "за планом". Тобто спочатку росіяни "за планом" завезли туди десяток одиниць ППО (дуже недешеве задоволення). Потім "за планом" добровільно втопили пару катерів і поламали судно постачання.

Читайте також Росія підтвердила вихід зі Зміїного – знову кажуть про "жест доброї волі"

Після того, як передовий ешелон ППО російських терористів "за планом" рознесли вщент, відбувся "плановий" добровільний обхід шматків гарнізону. Цих "добровольців" регулярно та "планово" ховають у Севастополі.

Попередні "жести доброї волі"

Раніше як "жести доброї волі" вони залишили Київську, Чернігівську та Сумську області.

Як "жест доброї волі" планово було втоплено крейсера "Москва", розбито об землю 400 літаків і гелікоптерів.

Росія добровільно та "планово" залишила на полях нашої країни тисячі одиниць бронетехніки.

Втрачаюсь у здогадках, що у них "за планом" далі. Невже підірвати черговий завод у Росії?

"Жест доброї волі": Росія підтвердила втечу зі Зміїного – дивіться відео: