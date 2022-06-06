Натащили уже 3 РСЗО БМ-21 "Град", 4 единицы ЗРПК "Панцирь-С1", 2 единицы ЗРК "Тор-М2" с ТЗМ, один ББМ н/у типа, заряжающие машины к ним, а так же КШМ Р-149.

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Что оккупанты стянули на Змеиный

Что самое смешное, свезли весь этот хлам, фактически, со всей России. Так, ЗРК "Тор-М2" приписан к 481 ЗРП из Моздока, 19 мсд 58 А Южного ВО. ЗРПК "Панцирь-С1" и КШМ Р-149 из состава 1532 ЗРП 53 дивизии ПВО ТОФ – Петропавловск-Камчатский.

Состав оккупантов на Змеином собран из числа черноморского флота 810 обрмп, 388 мрп СпП, 744 центра связи, 369 центра обеспечения управления флота, 481 зрп, 1532 зрп.

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Что дальше

В общем, сборная солянка из всего, что только нашлось и откуда взялось. Интересно, когда этих отжарим, что будут свозить потом? ЗРК С-75?

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