Что мир слаб и отдаст Украину на съедение, как когда-то отдал Чехословакию, чтобы купить шанс избежать Мировой войны или хотя бы время к ней подготовиться.

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Кремль ошибся

Частично архитекторы войны были правы, потому что цивилизация никогда не готова к первому знакомству с диктатором и мясником. Это всегда неожиданность и миру всегда нужно время, чтобы трансформироваться в военную эпоху.

Но кремлевские твари ошиблись в другом – этот этап мы уже прошли – в 2014 году, когда тысячи украинцев своей жизнью и оккупацией заплатили за 8 лет на подготовку для нас и мира.

И наши ВСУ уже знают в безобразном лице врага, и дорогие 8 лет учились его убивать. А союзники убедились в мужестве, мастерстве и героизме наших ВСУ.

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Врагам нужно время

И именно сейчас тот момент, когда мир готов держать удар. Осознавая, что время нужно врагам. Они по умолчанию рассчитывали, что между Украиной и последующим нападением он у них будет. И ошиблись.

"Между" уже не наступит.

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