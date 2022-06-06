Що світ слабкий і віддасть Україну на "з'їдіння", як колись віддав Чехословаччину, щоб купити шанс уникнути Світової війни або бодай час до неї підготуватися.

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Кремль помилився

Частково архітектори війни мали рацію, бо цивілізація ніколи не готова до першого знайомства з диктатором та м'ясником. Це завжди несподіванка і миру завжди потрібен час, щоб трансформуватися до воєнної епохи.

Але кремлівські тварі помилилися в іншому – цей етап ми вже пройшли – у 2014 році, коли тисячі українців своїм життям та окупацією заплатили за 8 років на підготовку для нас та світу.

І наші ЗСУ вже знають в потворне обличчя ворога, і дорогі 8 років вчилися його вбивати. А союзники переконалися в мужності, майстерності та героїзмі наших ЗСУ.

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Ворогам потрібен час

І саме зараз той момент, коли світ вже готовий тримати удар. Усвідомлюючи, що час потрібен ворогам. Бо вони за замовчуванням розраховували, що між Україною і наступним нападом він у них буде. І помилилися.

"Між" вже не наступить.

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